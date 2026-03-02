|
SICC A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SICC A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,53 Prozent zurück. Hier wurden 352,9 Millionen CNY gegenüber 486,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,470 CNY gegenüber 0,420 CNY im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,058 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,59 Milliarden CNY festgelegt.
