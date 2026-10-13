Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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13.10.2026 11:03:00
Sicherheitslücke mit maximalem Schweregrad bedroht GitLab
Angreifer können an mehreren Schwachstellen in GitLab Community Edition und Enterprise Edition ansetzen.
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Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
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31.08.26
|Ausblick: Gitlab A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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01.06.26
|Ausblick: Gitlab A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
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