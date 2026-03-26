Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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26.03.2026 14:05:00
Sicherheitsupdates GitLab: Angreifer können E-Mail-Adressen hinterlegen
Die Entwicklungsumgebung GitLab ist über mehrere Sicherheitslücken angreifbar. Admins sollten ihre Installationen auf den aktuellen Stand bringen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
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02.03.26
|Ausblick: Gitlab A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.12.25
|Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)