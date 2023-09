Siemens Energy-Aktie gefragt: Barclays-Analyst bei Siemens Energy zuversichtlich - Vestas-Aktie bricht ein

Barclays hat am Mittwoch bei Windkraftaktien für Bewegung gesorgt.

Papiere von Siemens Energy setzten sich nach einer "Overweight"-Einstufung von ihrem Jahrestief bei 12,455 Euro ab, das sie tags zuvor erreicht hatten. Sie gewinnen via XETRA zeitweise 1,07 Prozent auf 12,70 Euro. Vestas brachen derweil nach einem "Underweight" mit 148,42 dänischen Kronen auf das tiefste Niveau seit Oktober 2022 ein.

Barclays-Analyst Vlad Sergievskii hält die Deutschen für "unterschätzt, unterbewertet und zu wenig in Portfolios vertreten". Insgesamt sieht er so eine "selten gute Chance" mit einem Kursziel von 19 Euro. Vom Kapitalmarkttag im November erhofft er sich die Initialzündung in der Neubewertung.

Bei Vestas indes zweifelt Sergievskii an der positiven Markteinschätzung. Er befürchtet eine Korrektur der Ergebnis- und Cashflowprognosen und eine sinkende Bewertung. Sein Kursziel liegt bei lediglich 99 Kronen. Papiere von Nordex schlossen sich mit minus einem Prozent eher der Tendenz von Vestas an.

/ag/jha/

FRANKFURT/KOPENHAGEN (dpa-AFX)