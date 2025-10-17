Sight Sciences Aktie
WKN DE: A3CU4L / ISIN: US82657M1053
|
17.10.2025 20:45:30
Sight Sciences Shares Jump 32% On Medicare Pricing Update For TearCare System
(RTTNews) - Sight Sciences, Inc. (SGHT) shares rose 32.53 percent to $4.56, up $1.11 on Friday after announcing that Medicare Administrative Contractors Novitas Solutions and First Coast Service Options established jurisdiction-wide pricing for CPT code 0563T, which covers procedures performed using the company's TearCare System. The pricing takes effect January 1, 2025, across all relevant jurisdictions.
The stock traded between $3.89 and $4.80 during the session, compared with a previous close of $3.45 on the Nasdaq. Trading volume surged to 1.30 million shares, far exceeding the average of 110,412.
The 52-week range is between $2.03 and $6.08.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sight Sciences Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Sight Sciences gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Sight Sciences vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sight Sciences Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sight Sciences Inc Registered Shs
|4,62
|33,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit leichtem Rebound -- Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.