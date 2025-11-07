SIGMAXYZ: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SIGMAXYZ stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,32 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at