05.02.2026 06:31:28
Silicon Motion Technology präsentierte Quartalsergebnisse
Silicon Motion Technology präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Silicon Motion Technology ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 277,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Silicon Motion Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,64 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Silicon Motion Technology 886,15 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 802,12 Millionen USD erwirtschaftet worden.
