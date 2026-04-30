Silver Mountain Mines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Silver Mountain Mines hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Silver Mountain Mines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at