Silvercorp Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Silvercorp Metals hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,39 Prozent auf 175,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at