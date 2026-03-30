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30.03.2026 06:31:29
SIM Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
SIM Acquisition A stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
SIM Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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