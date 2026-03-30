SIM Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

SIM Acquisition A stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

SIM Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at