Simcere Pharmaceutical Group Aktie
WKN DE: A2QD9S / ISIN: HK0000658531
|
22.12.2025 06:25:47
Simcere Pharma Licenses SIM0613 To Ipsen
(RTTNews) - Simcere Pharmaceutical Group Ltd. (2096.HK, SMHGF), on Monday, announced that a subsidiary, Jiangsu Simcere Zaiming Pharmaceutical Co., Ltd., has entered into an exclusive licensing agreement with Ipsen S.A. (IPN.PA, IPSEY) for SIM0613, an LRRC15-targeting antibody-drug conjugate.
The company is eligible to receive up to $1.06 billion under the deal, comprising a $45 million upfront payment and additional development, regulatory, and commercial milestone payments.
Under the agreement, Ipsen receives exclusive global rights outside Greater China to develop, manufacture, and commercialize SIM0613.
The drug candidate was developed by Jiangsu Zaiming.
The agreement was signed on December 19 and includes tiered royalties on net sales.
Simcere Pharma is currently trading 2.29% lesser at HKD 12.810 on the Hong Kong Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simcere Pharmaceutical Group Limited Registered Shs Unitary Reg S-144Amehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Simcere Pharmaceutical Group Limited Registered Shs Unitary Reg S-144Amehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.