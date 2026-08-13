Simris Alg (B) legte Quartalsergebnis vor

Simris Alg (B) hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 71,01 Prozent auf 0,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at