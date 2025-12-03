Simulations Plus präsentierte Quartalsergebnisse

Simulations Plus hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simulations Plus 0,040 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,220 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 79,18 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,01 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at