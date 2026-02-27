|
Sinclair A präsentierte Quartalsergebnisse
Sinclair A hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinclair A 2,62 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 836,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,00 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,620 USD gegenüber 4,69 USD im Vorjahr verkündet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sinclair A 3,17 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,55 Milliarden USD umgesetzt worden.
