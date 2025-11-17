Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
|
17.11.2025 21:27:00
Sinclair makes a move for Scripps as Trump’s deregulation push makes previously unthinkable deals possible
The FCC has moved to loosen restrictions on local TV ownership, and remove caps on how many TV stations one company can own, which could pave the way for a Sinclair-Scripps mergerWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
