Sinclai a Aktie

Sinclai a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 21:27:00

Sinclair makes a move for Scripps as Trump’s deregulation push makes previously unthinkable deals possible

The FCC has moved to loosen restrictions on local TV ownership, and remove caps on how many TV stations one company can own, which could pave the way for a Sinclair-Scripps mergerWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sinclair Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten