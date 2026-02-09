Tuas Aktie
WKN DE: A2P65M / ISIN: AU0000089724
|
09.02.2026 11:51:17
Singtel’s regional data centre arm Nxera opens largest data centre in Tuas
Nxera’s operational and pipeline capacity is expected to more than double to over 400 megawatt in the mid-termWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tuas Ltd Registered Shs Issue 20
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Tuas Ltd Registered Shs Issue 20
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tuas Ltd Registered Shs Issue 20
|3,49
|0,00%