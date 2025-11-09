ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Beyond Meat Aktie

WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

09.11.2025 12:26:00

Sinking 77%, Beyond Meat Stock Seems Like a Bad Buy

Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has been in the news recently after taking a big plunge after delaying its third-quarter earnings results. The maker of plant-based alternatives to meat has had a rough run of it, dropping 77% over the past 12 months.When you look at the company's financial trends, it's not hard to see why. The company has suffered continual losses and declines in revenue for several years, indicating that demand for its products just might not be as strong as originally thought.The prime case for being weary of this stock comes from the CEO's own words. Ethan Brown commented in the company's Q2 press release that there was "ongoing softness in the plant-based meat category." That's a significant problem for Beyond Meat. The most important thing for any business is to have adequate demand for its product -- otherwise, what's the point?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
