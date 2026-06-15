SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Mittag steigen

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent auf 19 457,57 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,419 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,00 Prozent auf 19 520,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 326,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 432,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 554,73 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 681,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SPI einen Stand von 17 893,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der SPI auf 16 769,11 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,66 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 7,32 Prozent auf 0,04 CHF), SoftwareONE (+ 7,18 Prozent auf 8,58 CHF), BELIMO (+ 6,63 Prozent auf 933,00 CHF), LEM (+ 5,91 Prozent auf 448,00 CHF) und Xlife Sciences (+ 5,26 Prozent auf 26,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-15,45 Prozent auf 5,20 CHF), Adval Tech (-13,30 Prozent auf 40,40 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,96 Prozent auf 164,60 CHF), Perrot Duval SA (-6,56 Prozent auf 45,60 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,55 Prozent auf 0,26 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 288 411 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,405 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at