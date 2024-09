SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Montagnachmittag steigen

Am Montag steht der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,35 Prozent im Plus bei 15 948,28 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,122 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,032 Prozent tiefer bei 15 887,98 Punkten, nach 15 893,12 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 959,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 885,68 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.08.2024, wies der SPI einen Wert von 16 399,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, betrug der SPI-Kurs 15 969,72 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 14 462,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,46 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ObsEva (+ 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Perrot Duval SA (+ 63,75 Prozent auf 65,50 CHF), HOCHDORF (+ 18,23 Prozent auf 0,83 CHF), Relief Therapeutics (+ 15,45 Prozent auf 2,69 CHF) und Ina Invest (+ 7,03 Prozent auf 19,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-30,92 Prozent auf 9,36 CHF), Calida (-12,04 Prozent auf 28,50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-9,29 Prozent auf 7,62 CHF), Evolva (-8,79 Prozent auf 0,83 CHF) und Xlife Sciences (-7,29 Prozent auf 30,50 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 323 594 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,260 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 9,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

