SIX-Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI

Schlussendlich ging es im SPI im SIX-Handel um 0,59 Prozent aufwärts auf 18 295,85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,421 Prozent auf 18 265,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 188,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 242,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 308,19 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SPI mit 18 186,12 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 295,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, stand der SPI noch bei 16 498,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,294 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Gurit (+ 11,66 Prozent auf 20,50 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,94 Prozent auf 0,05 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4,65 Prozent auf 15,76 CHF), DOTTIKON ES (+ 4,63 Prozent auf 384,00 CHF) und Idorsia (+ 4,52 Prozent auf 3,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Meier Tobler (-6,21 Prozent auf 37,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-5,45 Prozent auf 78,00 CHF), Autoneum (-4,90 Prozent auf 136,00 CHF), BioVersys (-3,66 Prozent auf 23,70 CHF) und Komax (-3,62 Prozent auf 63,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 622 544 Aktien gehandelt. Mit 307,550 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

