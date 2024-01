SIX-Handel: SLI notiert zum Start im Plus

Am Freitag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,58 Prozent stärker bei 1 773,06 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,287 Prozent stärker bei 1 767,86 Punkten, nach 1 762,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 767,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 773,14 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,414 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 762,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 716,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.01.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 748,93 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 3,55 Prozent auf 2,03 CHF), SGS SA (+ 2,17 Prozent auf 73,46 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,89 Prozent auf 301,20 CHF), Straumann (+ 1,69 Prozent auf 132,50 CHF) und Sika (+ 1,46 Prozent auf 243,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Partners Group (-2,49 Prozent auf 1 118,00 CHF), Richemont (-1,00 Prozent auf 109,35 CHF), Swatch (I) (-0,78 Prozent auf 214,90 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 91,63 CHF) und Logitech (+ 0,35 Prozent auf 81,24 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 088 871 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 271,869 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

