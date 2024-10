SIX-Handel SLI verbucht Verluste

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,16 Prozent leichter bei 1 976,89 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,242 Prozent auf 1 984,83 Punkte an der Kurstafel, nach 1 980,04 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 976,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 992,25 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,809 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 02.09.2024, bei 2 015,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, wurde der SLI auf 1 945,31 Punkte taxiert. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 1 698,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 12,10 Prozent zu Buche. 2 023,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1,49 Prozent auf 51,62 CHF), Swatch (I) (+ 1,26 Prozent auf 180,55 CHF), UBS (+ 1,16 Prozent auf 26,25 CHF), Temenos (+ 1,12 Prozent auf 58,50 CHF) und Richemont (+ 1,11 Prozent auf 132,25 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-1,42 Prozent auf 34,81 CHF), Partners Group (-1,09 Prozent auf 1 271,50 CHF), Holcim (-0,99 Prozent auf 81,70 CHF), Swisscom (-0,81 Prozent auf 551,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,75 Prozent auf 225,70 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 684 649 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,428 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,64 Prozent gelockt.

