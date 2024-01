SIX-Handel: SLI zum Handelsende mit Zuschlägen

So bewegte sich der SLI am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,85 Prozent fester bei 1 767,64 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,569 Prozent stärker bei 1 762,73 Punkten, nach 1 752,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 770,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 748,61 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,344 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.12.2023, stand der SLI noch bei 1 782,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, betrug der SLI-Kurs 1 661,65 Punkte. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 18.01.2023, einen Stand von 1 766,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,234 Prozent zu Buche. Bei 1 789,06 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 10,39 Prozent auf 116,35 CHF), Temenos (+ 4,72 Prozent auf 81,26 CHF), VAT (+ 2,57 Prozent auf 402,40 CHF), Straumann (+ 1,95 Prozent auf 130,40 CHF) und Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 1 113,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Lindt (-2,60 Prozent auf 10 860,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 293,50 CHF), Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 430,20 CHF), Geberit (-0,77 Prozent auf 487,00 CHF) und Swiss Re (-0,74 Prozent auf 96,96 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 832 342 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 270,436 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Julius Bär-Aktie weist mit 8,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

