SIX-Handel SMI am Mittag ohne Schwung

Am Freitag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,00 Prozent auf 12 305,56 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,439 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 12 240,94 Zählern und damit 0,524 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 305,45 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12 234,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 307,03 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 278,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 966,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 973,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,16 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 1,03 Prozent auf 82,30 CHF), Swiss Re (+ 0,99 Prozent auf 117,05 CHF), Sonova (+ 0,88 Prozent auf 296,50 CHF), UBS (+ 0,88 Prozent auf 26,42 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,66 Prozent auf 260,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Nestlé (-1,72 Prozent auf 87,90 CHF), Lonza (-1,31 Prozent auf 557,00 CHF), Logitech (-1,12 Prozent auf 77,40 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 1 220,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,06 Prozent auf 47,94 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 759 440 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,856 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

