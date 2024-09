SIX-Handel: SMI letztendlich freundlich

Am Montag sprang der SMI via SIX zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 11 980,64 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 1,416 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,457 Prozent auf 11 962,72 Punkte an der Kurstafel, nach 11 908,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 022,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 918,82 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wies der SMI 11 865,93 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 254,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der SMI bei 10 948,59 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,25 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 3,48 Prozent auf 82,02 CHF), Zurich Insurance (+ 2,12 Prozent auf 499,90 CHF), Givaudan (+ 2,00 Prozent auf 4 497,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 46,07 CHF) und Sika (+ 1,62 Prozent auf 263,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Roche (-2,55 Prozent auf 267,20 CHF), Richemont (+ 0,04 Prozent auf 119,75 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 550,50 CHF), Nestlé (+ 0,64 Prozent auf 88,10 CHF) und Logitech (+ 0,81 Prozent auf 71,88 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 593 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,362 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at