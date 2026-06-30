SIX-Handel: SMI notiert am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 14 264,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,663 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,152 Prozent auf 14 245,52 Punkte an der Kurstafel, nach 14 223,90 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 220,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 287,62 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der SMI bei 13 542,66 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 668,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der SMI einen Stand von 11 921,46 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,68 Prozent. Bei 14 287,62 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 87,16 CHF), Amrize (+ 1,87 Prozent auf 43,56 CHF), Holcim (+ 1,41 Prozent auf 73,24 CHF), Sika (+ 1,32 Prozent auf 165,55 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 197,25 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-4,32 Prozent auf 76,14 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 188,30 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 83,68 CHF), Roche (-0,71 Prozent auf 336,40 CHF) und Swisscom (-0,24 Prozent auf 631,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 665 971 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,817 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at