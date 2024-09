SIX-Handel SMI verliert zum Start des Dienstagshandels

Der SMI gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent auf 12 395,54 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,468 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,354 Prozent auf 12 407,37 Punkte an der Kurstafel, nach 12 451,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 389,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 417,39 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, einen Wert von 11 875,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 007,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 11 075,15 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,97 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 1,08 Prozent auf 695,20 CHF), Sonova (+ 0,68 Prozent auf 296,60 CHF), Nestlé (+ 0,53 Prozent auf 91,12 CHF), Alcon (+ 0,32 Prozent auf 82,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,30 Prozent auf 265,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Partners Group (-6,95 Prozent auf 1 138,00 CHF), Roche (-1,53 Prozent auf 283,30 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 101,46 CHF), Logitech (-0,68 Prozent auf 75,88 CHF) und Lonza (-0,47 Prozent auf 546,20 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 218 653 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 248,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

