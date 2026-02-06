Ascom Aktie
SIX-Handel So bewegt sich der SPI am Mittag
Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 18 523,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,526 Prozent auf 18 485,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 583,04 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 18 422,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 523,95 Punkten.
SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,71 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 352,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 989,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der SPI einen Stand von 16 757,05 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,54 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Punkte.
Heutige Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 21,43 Prozent auf 51,00 CHF), LEM (+ 13,38 Prozent auf 322,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,62 Prozent auf 0,73 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,53 Prozent auf 49,60 CHF) und Gurit (+ 4,84 Prozent auf 22,75 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Xlife Sciences (-5,14 Prozent auf 20,30 CHF), Adval Tech (-4,82 Prozent auf 31,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,79 Prozent auf 6,35 CHF), PolyPeptide (-3,47 Prozent auf 25,05 CHF) und Ascom (-3,15 Prozent auf 5,22 CHF) unter Druck.
Die teuersten SPI-Unternehmen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 532 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,831 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick
Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Ascom
