Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Kursverlauf 06.02.2026 12:26:50

SIX-Handel So bewegt sich der SPI am Mittag

SIX-Handel So bewegt sich der SPI am Mittag

Das macht der SPI heute.

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 18 523,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,526 Prozent auf 18 485,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 583,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 422,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 523,95 Punkten.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,71 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 352,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 989,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der SPI einen Stand von 16 757,05 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,54 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 21,43 Prozent auf 51,00 CHF), LEM (+ 13,38 Prozent auf 322,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,62 Prozent auf 0,73 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,53 Prozent auf 49,60 CHF) und Gurit (+ 4,84 Prozent auf 22,75 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Xlife Sciences (-5,14 Prozent auf 20,30 CHF), Adval Tech (-4,82 Prozent auf 31,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,79 Prozent auf 6,35 CHF), PolyPeptide (-3,47 Prozent auf 25,05 CHF) und Ascom (-3,15 Prozent auf 5,22 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 532 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,831 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xlife Sciences AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Ascom

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 34,80 0,58% Adval Tech AG
Ascom 5,60 -1,75% Ascom
ASMALLWORLD AG 0,77 7,75% ASMALLWORLD AG
Evolva Holding AG 0,84 -8,11% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 25,65 9,38% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,90 -4,17% Highlight Event and Entertainment AG
Kudelski S.A. (I) 1,30 1,57% Kudelski S.A. (I)
LEM S.A. 318,00 2,91% LEM S.A.
Perrot Duval SA 51,00 21,43% Perrot Duval SA
PolyPeptide 27,60 -1,43% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,40 0,25% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 37,14 -0,11% UBS
Xlife Sciences AG 20,20 -5,61% Xlife Sciences AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 51,50 -0,96% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 638,05 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen