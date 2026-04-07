IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Marktbericht
|
07.04.2026 09:28:55
SIX-Handel SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Am Dienstag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,07 Prozent schwächer bei 18 110,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,327 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,012 Prozent fester bei 18 125,93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 123,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 125,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 096,28 Zählern.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 18 099,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, lag der SPI bei 18 384,45 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 14 786,43 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,721 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SPI-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Feintool International (+ 4,40 Prozent auf 9,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,07 Prozent auf 0,64 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,96 Prozent auf 0,11 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,54 Prozent auf 3,03 CHF) und ams-OSRAM (+ 2,05 Prozent auf 8,71 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Evolva (-9,89 Prozent auf 0,82 CHF), Private Equity (-4,84 Prozent auf 59,00 CHF), Kudelski (-3,82 Prozent auf 1,26 CHF), Carlo Gavazzi (-3,15 Prozent auf 153,50 CHF) und IVF HARTMANN (-2,55 Prozent auf 134,00 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 221 633 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,336 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick
Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Meier Tobler
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|9,74
|5,75%
|ASMALLWORLD AG
|0,62
|-4,65%
|Carlo Gavazzi Holding AG
|163,00
|-1,51%
|Curatis AG
|21,00
|-6,67%
|Evolva Holding AG
|0,89
|-1,01%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|9,45
|-2,17%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|3,16
|-1,25%
|IVF HARTMANN AG
|147,00
|0,68%
|Kudelski S.A. (I)
|1,37
|1,48%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,11
|1,90%
|Meier Tobler
|39,40
|1,03%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,03
|0,83%
|Private Equity Holding AG
|65,50
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|357,60
|-0,83%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 202,65
|0,44%
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