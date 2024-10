SIX-Handel SPI beginnt Handel mit Verlusten

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,11 Prozent leichter bei 16 153,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,172 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 170,39 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 170,88 Punkte).

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 16 170,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 153,68 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,663 Prozent nach unten. Der SPI stand vor einem Monat, am 03.09.2024, bei 16 378,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wurde der SPI auf 15 998,36 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 108,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,87 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ONE swiss bank (+ 12,68 Prozent auf 4,00 CHF), lastminutecom (+ 2,46 Prozent auf 18,34 CHF), Implenia (+ 2,37 Prozent auf 32,45 CHF), Ascom (+ 1,88 Prozent auf 5,42 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,65 Prozent auf 8,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Kudelski (-1,87 Prozent auf 1,32 CHF), GAM (-1,82 Prozent auf 0,19 CHF), SHL Telemedicine (-1,73 Prozent auf 2,84 CHF), Richemont (-1,05 Prozent auf 132,10 CHF) und Nestlé (-0,92 Prozent auf 84,28 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 122 354 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,688 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at