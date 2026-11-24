In Zürich ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,19 Prozent tiefer bei 20 677,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,603 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 20 765,20 Zählern und damit 0,237 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 716,03 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 20 765,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 20 654,63 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20 311,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 386,54 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,35 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21 440,74 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 12,60 Prozent auf 0,06 CHF), Molecular Partners (+ 11,85 Prozent auf 2,36 CHF), Xlife Sciences (+ 2,74 Prozent auf 7,50 CHF), StarragTornos (+ 2,45 Prozent auf 33,40 CHF) und Idorsia (+ 2,25 Prozent auf 3,72 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 1,19 CHF), DocMorris (-6,57 Prozent auf 17,07 CHF), Clariant (-4,49 Prozent auf 9,79 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,44 Prozent auf 4,30 CHF) und Adval Tech (-4,29 Prozent auf 40,20 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 620 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 348,700 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at