SIX-Handel SPI gibt schlussendlich nach

Der SPI bewegte sich am Dienstagabend kaum.

Letztendlich beendete der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 20 036,70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,472 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,788 Prozent schwächer bei 19 906,87 Punkten in den Handel, nach 20 064,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 869,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 042,97 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 19 326,92 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Stand von 18 650,43 Punkten auf. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 16 629,11 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,84 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit AEVIS VICTORIA SA (+ 6,50 Prozent auf 13,10 CHF), EFG International (+ 6,10 Prozent auf 18,08 CHF), GAM (+ 4,26 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,92 Prozent auf 69,00 CHF) und UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-8,37 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,44 Prozent auf 5,60 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,84 Prozent auf 51,60 CHF) und Dätwyler (-5,34 Prozent auf 148,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 199 836 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,607 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at