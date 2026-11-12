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Index-Bewegung 12.11.2026 12:26:50

SIX-Handel: SPI mit Kursplus

SIX-Handel: SPI mit Kursplus

Der SPI verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne.

Am Donnerstag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,75 Prozent auf 21 352,78 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,665 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,775 Prozent auf 21 358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 194,70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 21 370,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 328,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,62 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19 652,30 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 20 370,95 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 17 627,02 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,05 Prozent zu. Bei 21 370,09 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 13,51 Prozent auf 25,88 CHF), WISeQey (+ 4,63 Prozent auf 7,00 USD), Ypsomed (+ 4,11 Prozent auf 431,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,01 Prozent auf 59,70 CHF) und Schlatter Industries (+ 4,00 Prozent auf 20,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), ASMALLWORLD (-10,08 Prozent auf 1,16 CHF), Curatis (-5,88 Prozent auf 16,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,60 Prozent auf 0,14 CHF) und Xlife Sciences (-2,31 Prozent auf 8,44 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die Adecco SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 189 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 354,106 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Adecco SA 28,26 0,43% Adecco SA
ASMALLWORLD AG 1,22 -6,87% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 352,00 2,19% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,26 0,83% Bellevue AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 61,90 -1,59% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 16,00 -4,76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,44 -1,61% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,30 -0,93% Highlight Event and Entertainment AG
MindMaze Therapeutics 0,15 -0,68% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 445,80 0,13% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19,60 -1,01% Schlatter Industries AG
WISeQey 6,32 -4,10% WISeQey
Xlife Sciences AG 8,48 -0,93% Xlife Sciences AG
Ypsomed AG 461,80 -2,66% Ypsomed AG

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