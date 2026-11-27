Der SPI befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Freitag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 20 887,34 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,625 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,184 Prozent höher bei 20 844,00 Punkten, nach 20 805,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 897,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 844,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,88 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 599,98 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 20 263,22 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 17 640,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell DOTTIKON ES (+ 10,51 Prozent auf 305,00 CHF), ams-OSRAM (+ 7,17 Prozent auf 15,69 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,21 Prozent auf 8,21 CHF), Xlife Sciences (+ 5,26 Prozent auf 8,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5,26 Prozent auf 0,13 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen EvoNext (-4,31 Prozent auf 2,00 CHF), Molecular Partners (-3,75 Prozent auf 2,31 CHF), BACHEM (-2,16 Prozent auf 65,80 CHF), Investis (-1,69 Prozent auf 145,50 CHF) und Private Equity (-1,68 Prozent auf 58,60 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 838 824 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 357,064 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at