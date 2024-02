SIX-Handel: SPI mit positivem Vorzeichen

Am Freitag steht der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,12 Prozent im Plus bei 14 788,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,946 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,137 Prozent auf 14 791,16 Punkte an der Kurstafel, nach 14 770,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 787,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14 854,29 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, stand der SPI noch bei 14 628,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der SPI mit 14 014,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der SPI einen Stand von 14 422,40 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,50 Prozent aufwärts. 14 931,98 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Aluflexpack (+ 63,49 Prozent auf 14,24 CHF), Kudelski (+ 6,92 Prozent auf 1,39 CHF), Sika (+ 3,44 Prozent auf 255,80 CHF), lastminutecom (+ 3,33 Prozent auf 21,70 CHF) und Lalique (+ 2,94 Prozent auf 35,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ObsEva (-8,95 Prozent auf 0,06 CHF), Kinarus (-8,82 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (-7,94 Prozent auf 0,63 CHF), Idorsia (-7,23 Prozent auf 1,39 CHF) und Molecular Partners (-6,56 Prozent auf 3,92 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 896 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,292 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI präsentiert die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der mobilezone-Aktie zu erwarten.

