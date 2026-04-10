SIX-Handel: SPI notiert zum Start im Plus

Im SPI geht es im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent aufwärts auf 18 497,08 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,333 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,549 Prozent auf 18 478,03 Punkte an der Kurstafel, nach 18 377,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 497,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 478,03 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,05 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 18 122,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 502,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der SPI-Kurs bei 15 062,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,40 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 4,50 Prozent auf 1,05 CHF), ams-OSRAM (+ 3,64 Prozent auf 10,25 CHF), LEM (+ 2,66 Prozent auf 308,50 CHF), Sensirion (+ 2,41 Prozent auf 63,80 CHF) und Tecan (N) (+ 1,90 Prozent auf 134,10 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Adval Tech (-8,33 Prozent auf 33,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,88 Prozent auf 0,09 CHF), Evolva (-6,58 Prozent auf 0,82 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,36 Prozent auf 14,72 CHF) und GAM (-5,21 Prozent auf 0,10 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 499 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,056 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at