SIX-Handel: SPI schlussendlich in der Gewinnzone

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent höher bei 16 323,40 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,164 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,078 Prozent höher bei 16 289,61 Punkten, nach 16 276,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 348,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 263,25 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, wies der SPI einen Wert von 16 317,09 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2024, den Stand von 15 941,95 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 14 253,02 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,04 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ObsEva (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Sensirion (+ 14,87 Prozent auf 73,40 CHF), Molecular Partners (+ 10,00 Prozent auf 4,40 CHF), Meyer Burger Technology (+ 8,87 Prozent auf 1,73 CHF) und DocMorris (+ 8,80 Prozent auf 37,58 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-6,91 Prozent auf 7,00 CHF), Ypsomed (-5,38 Prozent auf 413,50 CHF), Addex Therapeutics (-4,96 Prozent auf 0,07 CHF), Relief Therapeutics (-4,44 Prozent auf 2,58 CHF) und Adval Tech (-4,17 Prozent auf 92,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 967 136 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,725 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at