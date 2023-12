SIX-Handel: SPI verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 14 693,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,948 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,112 Prozent stärker bei 14 683,12 Punkten in den Handel, nach 14 666,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 672,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 693,19 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 15.11.2023, wies der SPI 14 096,63 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, stand der SPI bei 14 676,94 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 15.12.2022, einen Stand von 13 898,83 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 4,62 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 451,76 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 5,01 Prozent auf 0,07 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,72 Prozent auf 0,40 CHF), Implenia (+ 3,23 Prozent auf 30,35 CHF), Idorsia (+ 3,19 Prozent auf 2,20 CHF) und ams (+ 2,55 Prozent auf 2,21 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil SHL Telemedicine (-4,93 Prozent auf 6,75 CHF), Kudelski (-3,21 Prozent auf 1,21 CHF), Givaudan (-2,91 Prozent auf 3 342,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2,37 Prozent auf 3,70 CHF) und GAM (-2,00 Prozent auf 0,39 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 120 001 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,339 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI verzeichnet die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent an der Spitze im Index.

