SJVN legte Quartalsergebnis vor

SJVN hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,71 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

