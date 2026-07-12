SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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12.07.2026 16:49:00
SK Hynix: US-Börsengang mit düsterer Prognose
Chiphersteller SK Hynix feierte sein Debüt an der US-Börse ohne nachhaltige Kurseffekte. Der Unternehmenschef hat eine düstere Prognose.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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