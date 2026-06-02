SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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02.06.2026 11:50:14
SK Hynix plans to double capacity to ease memory chip crunch
The company will do whatever it takes to fund the expansion, says chairman Chey Tae-wonWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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