Sky Deutschland Aktie
WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000
|
17.01.2026 13:38:00
Sky Deutschland läutet Ende von DVB-C ein
Vodafone sortiert seine Kabel-TV-Netze neu. Viele Sky-Sender wechseln deshalb ab Februar auf IPTV. Für Kunden gibt es dadurch mehr Programme. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
