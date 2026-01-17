Sky Deutschland Aktie

Sky Deutschland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.01.2026 13:38:00

Sky Deutschland läutet Ende von DVB-C ein

Vodafone sortiert seine Kabel-TV-Netze neu. Viele Sky-Sender wechseln deshalb ab Februar auf IPTV. Für Kunden gibt es dadurch mehr Programme. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sky Deutschland AG

mehr Nachrichten