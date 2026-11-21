Sky Deutschland Aktie
WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000
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21.11.2026 17:39:11
Sky Harbour: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Sky Harbour (NYSE:SKYH) reported a 45% year-over-year increase in revenue while expanding construction activity across its airfield campuses. The company continues to spend heavily on building specialized home-based hangar campuses to capture high-margin rental income as newly constructed facilities stabilize. Three things management said stand out.
Management expanded into manufacturing pre-engineered metal buildings and general contracting for external partners to exploit excess capacity at its steel fabrication facility.
The business is concentrating its land acquisition and leasing resources on tier 1 premier airports, where revenue per available square foot starts at $50, to maximize yield on invested capital.
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