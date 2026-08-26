Skyverse Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Skyverse Technology A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 CNY gegenüber -0,010 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,57 Prozent auf 545,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 408,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at