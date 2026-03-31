SLI aktuell: SLI legt zu

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 1,11 Prozent fester bei 2 036,02 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 2 023,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 013,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 019,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 038,26 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SLI mit 2 215,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, stand der SLI bei 2 143,31 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 032,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 5,34 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit UBS (+ 3,01 Prozent auf 30,45 CHF), Sandoz (+ 1,92 Prozent auf 61,62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,73) Prozent auf 179,50 CHF), Lonza (+ 1,57 Prozent auf 506,20 CHF) und Sonova (+ 1,53 Prozent auf 178,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-0,13 Prozent auf 59,32 CHF), Holcim (-0,06 Prozent auf 65,06 CHF), Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 673,00 CHF), Amrize (+ 0,14 Prozent auf 43,44 CHF) und Givaudan (+ 0,22 Prozent auf 2 708,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 891 061 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 271,135 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at