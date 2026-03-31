Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Kursentwicklung
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31.03.2026 12:26:33
SLI aktuell: SLI legt zu
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 1,11 Prozent fester bei 2 036,02 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 2 023,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 013,72 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 019,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 038,26 Punkten erreichte.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SLI mit 2 215,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, stand der SLI bei 2 143,31 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 032,20 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 5,34 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit UBS (+ 3,01 Prozent auf 30,45 CHF), Sandoz (+ 1,92 Prozent auf 61,62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,73) Prozent auf 179,50 CHF), Lonza (+ 1,57 Prozent auf 506,20 CHF) und Sonova (+ 1,53 Prozent auf 178,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-0,13 Prozent auf 59,32 CHF), Holcim (-0,06 Prozent auf 65,06 CHF), Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 673,00 CHF), Amrize (+ 0,14 Prozent auf 43,44 CHF) und Givaudan (+ 0,22 Prozent auf 2 708,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 891 061 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 271,135 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sonova AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|64,52
|0,37%
|Amrize
|47,34
|1,22%
|Givaudan AG
|2 927,00
|-0,31%
|Holcim AG
|70,86
|0,11%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|195,60
|2,03%
|Lonza AG (N)
|549,60
|1,59%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|344,00
|1,17%
|Sandoz
|67,10
|2,07%
|Sonova AG
|195,20
|2,49%
|Swiss Re AG
|144,05
|0,35%
|Swisscom AG
|733,00
|0,34%
|UBS
|33,11
|3,63%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|612,00
|1,36%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 033,45
|0,98%
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