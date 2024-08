SLI aktuell: SLI liegt letztendlich im Plus

Schlussendlich legte der SLI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 1 975,41 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der SLI 0,244 Prozent höher bei 1 976,21 Punkten, nach 1 971,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 1 968,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 981,56 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,62 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 16.07.2024, den Wert von 1 984,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 950,22 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 16.08.2023, einen Stand von 1 732,64 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 12,02 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 1,10 Prozent auf 59,55 CHF), Lindt (+ 1,00 Prozent auf 11 070,00 CHF), Swiss Re (+ 0,97 Prozent auf 109,35 CHF), Julius Bär (+ 0,83 Prozent auf 50,74 CHF) und Logitech (+ 0,75 Prozent auf 78,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-1,37 Prozent auf 1,08 CHF), Straumann (-1,30 Prozent auf 124,80 CHF), Swatch (I) (-1,22 Prozent auf 182,20 CHF), VAT (-0,97 Prozent auf 429,20 CHF) und SGS SA (-0,53 Prozent auf 93,18 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 915 989 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,22 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at