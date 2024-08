SLI aktuell: SLI mittags tief im Minus

Um 12:10 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 3,15 Prozent auf 1 937,83 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 2,34 Prozent auf 1 954,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 000,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 937,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 962,82 Zähler.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 2,79 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 945,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der SLI noch bei 1 832,75 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 1 765,98 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,88 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (-0,09 Prozent auf 11 000,00 CHF), Nestlé (-0,25 Prozent auf 88,92 CHF), Roche (-1,05 Prozent auf 282,80 CHF), Swisscom (-1,49 Prozent auf 530,00 CHF) und Novartis (-1,70 Prozent auf 96,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil VAT (-8,97 Prozent auf 400,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-7,13 Prozent auf 45,30 CHF), UBS (-6,71 Prozent auf 24,87 CHF), ams (-6,23 Prozent auf 1,11 CHF) und Holcim (-5,40 Prozent auf 77,80 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 462 671 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 243,327 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,99 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at