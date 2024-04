SLI aktuell: SLI steigt am Nachmittag

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,60 Prozent stärker bei 1 846,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,062 Prozent auf 1 836,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 835,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 848,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 833,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 1 913,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, stand der SLI bei 1 752,76 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, bei 1 764,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,70 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,66 Prozent auf 131,35 CHF), Swiss Re (+ 1,47 Prozent auf 99,28 CHF), Nestlé (+ 1,39 Prozent auf 93,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,23 Prozent auf 451,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 41,90 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Temenos (-3,40 Prozent auf 66,80 CHF), Sonova (-1,15 Prozent auf 250,30 CHF), ams (-1,03 Prozent auf 0,96 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 259,20 CHF) und Lonza (-0,80 Prozent auf 522,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 775 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 250,117 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

