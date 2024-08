SLI aktuell: So performt der SLI mittags

SLI-Handel am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,51 Prozent stärker bei 1 990,54 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,329 Prozent fester bei 1 987,01 Punkten in den Handel, nach 1 980,50 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 984,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 993,39 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 943,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 839,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der SLI mit 1 794,28 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 12,87 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sika (+ 2,12 Prozent auf 269,30 CHF), Swatch (I) (+ 1,66 Prozent auf 180,60 CHF), Sonova (+ 1,27) Prozent auf 270,10 CHF), ams (+ 1,17 Prozent auf 1,21 CHF) und VAT (+ 1,13 Prozent auf 430,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Roche (-0,56 Prozent auf 283,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,18 Prozent auf 270,10 CHF), UBS (+ 0,00 Prozent auf 26,70 CHF), Swiss Life (+ 0,21 Prozent auf 671,20 CHF) und Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 88,24 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 979 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,303 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

