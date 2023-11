SLI aktuell: So steht der SLI am Montagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am ersten Tag der Woche.

Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,06 Prozent fester bei 1 662,71 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,256 Prozent auf 1 665,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 661,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 660,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 669,71 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2023, den Wert von 1 702,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SLI mit 1 749,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, notierte der SLI bei 1 725,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,09 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,55 Prozent auf 25,35 CHF), VAT (+ 1,96 Prozent auf 359,50 CHF), ams (+ 1,92 Prozent auf 3,14 CHF), Holcim (+ 1,30 Prozent auf 60,76 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,00 Prozent auf 242,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Richemont (-2,16 Prozent auf 104,40 CHF), SGS SA (-1,89 Prozent auf 73,80 CHF), Straumann (-1,64 Prozent auf 111,30 CHF), Geberit (-1,22 Prozent auf 454,40 CHF) und Temenos (-1,11 Prozent auf 66,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 655 067 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,672 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,79 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

